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İskilip'te AB Destekli Teknoloji Sınıfı Açıldı

İskilip'te AB Destekli Teknoloji Sınıfı Açıldı
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Çorum'un İskilip ilçesinde, Kuzköy Ortaokulu'nda açılan AB destekli 'Teknoloji Sınıfı'nın açılışında İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Çorum'un İskilip ilçesinde AB destekli "Teknoloji Sınıfı"nın açılışı gerçekleştirildi.

İskilip Yerel Eylem Grubu Derneği tarafından yürütülen AB destekli proje kapsamında Kuzköy Ortaokulu'nda oluşturulan Teknoloji Sınıfı'nın açılışında konuşan İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, sınıfın oluşturulmasında katkısı bulunanlara teşekkür etti.

Açılışa Kaymakam Polat'ın yanı sıra, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Ecer, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Karaaslan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Seydi Tabur ve Yerel Eylem Grubu Derneği yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA / Şaban Balcı - Güncel

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