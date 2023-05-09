İskilip'te 130 çiftçiye 250 bin çilek fidesi dağıtıldı

Çorum'un İskilip ilçesinde üreticilere yüzde 70'i hibe destekli 250 bin çilek fidesi dağıtıldı.

Çorum'un İskilip ilçesinde üreticilere yüzde 70'i hibe destekli 250 bin çilek fidesi dağıtıldı.

İskilip İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen dağıtım törenine, Kaymakam Yunus Emre Vural, Belediye Başkanı Ali Sülük, Ziraat Odası Başkanı Adem Efe ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Karaaslan katıldı.

Törende 130 çiftçiye çilek fideleri teslim edildi.

Kaymakam Vural, fidanların ilçedeki çilek üretimine katkı sağlaması temennisinde bulundu.