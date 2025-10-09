Haberler

İskilip Kaymakamı Polat, Yangınzedeleri Ziyaret Etti

Güncelleme:
İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Asarcık köyündeki yangında evleri zarar gören ailelere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu ve yangın sonrası yapılan çalışmaları inceledi.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Asarcık köyünde meydana gelen yangında evleri zarar gören aileleri ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Polat, ziyarette, Asarcık köyü Kozveren Mahallesi'nde çıkan yangında evleri zarar gören İsmet Çördük, Ali Çördük ve Ahmet Çördük'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yanan evleri de inceleyen Polat, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Şaban Balcı - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
