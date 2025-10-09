İskilip Kaymakamı Polat, Yangınzedeleri Ziyaret Etti

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Asarcık köyünde meydana gelen yangında evleri zarar gören aileleri ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Polat, ziyarette, Asarcık köyü Kozveren Mahallesi'nde çıkan yangında evleri zarar gören İsmet Çördük, Ali Çördük ve Ahmet Çördük'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yanan evleri de inceleyen Polat, çalışmalar hakkında bilgi aldı.