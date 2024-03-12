İskilip Kaymakamı, dereceye giren öğrencileri kabul etti

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, çeşitli branşlardaki okul sporlarında dereceye giren öğrencileri kabul etti.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Polat, makamında kabul ettiği Ebussuud Efendi Ortaokulu öğrencileri ile sohbet etti.

Öğrencileri elde ettikleri başarılardan ötürü tebrik eden Polat, başarılarının devamını diledi.

Ziyarete okul idarecileri ve öğretmenler de katıldı.