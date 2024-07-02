İskilip İlçesinde Yaz Kur'an Kursları Başladı

İskilip ilçesinde yaz Kur'an kurslarının eğitime başladığı bildirildi.

İskilip Müftüsü Şuayip Güllü, yaptığı yazılı açıklamada, kurslarda öğrencilere Kur'an ve din eğitimi verileceğini belirtti.

Yaz Kur'an kurslarının yaz dönemini iyi geçirmek için iyi bir fırsat olduğunu ifade eden Güllü, şunları kaydetti:

"Yaz Kur'an kurslarında dini eğitimle birlikte değerler eğitimi, sorumluluk, fedakarlık, yardımlaşma, saygı, zaman yönetimi, empati kurma sosyal, kültürel faaliyetler ile sportif etkinlikler de düzenlenmektedir. Bütün gençlerimizi, çocuklarımızı yaz Kur'an kurslarımıza davet ediyorum."