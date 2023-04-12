İskilip ilçesinde belediyenin diktiği fidanlar kimliği belirsiz kişilerce söküldü

İskilip Belediyesince ilçenin farklı bölgelerine dikilen 50'den fazla fidan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce söküldü.

İskilip Belediyesince ilçenin farklı bölgelerine dikilen 50'den fazla fidan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce söküldü.

İskilip Belediyesinin çevre düzenleme çalışmaları kapsamında Erenler Mahallesi'ndeki Akçay Deresi'nin etrafı ile İskilip-Tosya kara yolu çevresinde kısa süre önce yaban eriği ve akça ağaç fidanları dikildi.

Belediye ekipleri, bugün fidanların 50'den fazlasının yerinden söküldüğünü tespit etti.

Fidanları söken kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.