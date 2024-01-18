İskilip Emniyet Müdürü, 2023'e damga vuran fotoğraflara oy verdi

İskilip Emniyet Müdürü Önder İstanbul, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Önder İstanbul, makamında 5 kategoride 147 fotoğrafı inceleyerek beğendiği 5 fotoğrafı seçti.

"Deprem: Umut" kategorisinde Eren Bozkurt'un "Kurtarma Sevinci" fotoğrafına oy veren İstanbul, "Gazze-Kanıt" kategorisinde ise Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" fotoğrafını seçti.

Haber kategorisinde Mehmet Akif Parlak'ın "Sel aldı", "Çevre ve Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği" fotoğrafını oylayan İstanbul, "Spor" kategorisinde de Özgün Tiran'ın "Pehlivan adayları" karesini tercih etti.