İski: Sultangazi'deki Tıkalı Kanal İçerisindeki Mavi Su Vidanjörle Çekildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Sultangazi ilçesinde tıkanan bir atık su hattından sokağa mavi renkli su aktığı yönündeki haberlere ilişkin, "Olayın meydana gelmesinin ardından ekiplerimiz problemin yaşandığı yere intikal etmiştir. Bölgedeki tıkalı kanal içerisindeki mavi su vidanjörle çekilmiş, ardından kanal idaremizce açılarak sorun giderilmiştir. Kanaldan, kot yıkamada kullanılan çok miktarda ponza taşı çıkartılmıştır" açıklamasını yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Sultangazi ilçesinde tıkanan bir atık su hattından sokağa mavi renkli su aktığı yönündeki haberlere ilişkin, "Olayın meydana gelmesinin ardından ekiplerimiz problemin yaşandığı yere intikal etmiştir. Bölgedeki tıkalı kanal içerisindeki mavi su vidanjörle çekilmiş, ardından kanal idaremizce açılarak sorun giderilmiştir. Kanaldan, kot yıkamada kullanılan çok miktarda ponza taşı çıkartılmıştır" açıklamasını yaptı.

İSKİ, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan, Sultangazi ilçesinde tıkanan bir atık su hattından sokağa mavi renkli su aktığı yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Bugün bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, Sultangazi ilçesinde tıkanan bir atık su hattından sokağa mavi renkli su aktığı haberleri yer almıştır. Olayın meydana gelmesinin ardından ekiplerimiz problemin yaşandığı yere intikal etmiştir. Bölgedeki tıkalı kanal içerisindeki mavi su vidanjörle çekilmiş, ardından kanal idaremizce açılarak sorun giderilmiştir. Kanaldan, kot yıkamada kullanılan çok miktarda ponza taşı çıkartılmıştır.

"ATIK SU TESİS BULUNMAYAN İŞLETME İLE İLGİLİ İŞLEM YÜRÜTÜLMEKTEDİR"

Öte yandan, 22 Mart 2022'de bölgede yapılan periyodik denetimlerde bir işletmenin atık su arıtma tesisinin olmadığı tespit edilmiştir. Bahse konu işletme ile ilgili olarak 'İSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği' doğrultusunda işlem yürütülmektedir. Ayrıca yatırım programımızda bölge altyapısını iyileştirecek çalışmalar da yer almaktadır."