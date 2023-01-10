İski: Su Rezervi Üzerinden Yapılan Açıklamalar Gerçeği Tam Olarak Yansıtmıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), “Hiç yağış olmaması durumunda İstanbul’un 3,5 aylık su rezervinin kaldığı” iddiasına ilişkin açıklama yaptı. "Sadece barajlardaki su rezervi üzerinden yapılan açıklamalar, gerçeği tam olarak yansıtmamakta ve İstanbul halkını endişeye sevk etmektedir" denilen açıklamada, İstanbul'da kısa dönemde bir su problemi yaşanmayacağı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), "Hiç yağış olmaması durumunda İstanbul'un 3,5 aylık su rezervinin kaldığı" iddiasına ilişkin açıklama yaptı. "Sadece barajlardaki su rezervi üzerinden yapılan açıklamalar, gerçeği tam olarak yansıtmamakta ve İstanbul halkını endişeye sevk etmektedir" denilen açıklamada, İstanbul'da kısa dönemde bir su problemi yaşanmayacağı bildirildi.

İSKİ'den bugün yapılan yazılı açıklamada, son dönemde İstanbul'daki barajların doluluk oranları üzerinden kentte su sıkıntısı yaşanabileceği algısını oluşturan haberlerin basın yayın organlarında sıkça çıktığına işaret edilerek şu bilgiler paylaşıldı:

"BARAJLARDAKİ SU REZERVİ ÜZERİNDEN YAPILAN AÇIKLAMALAR GERÇEĞİ TAM OLARAK YANSITMAMAKTA: Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında 'Hiç yağış olmaması durumunda İstanbul'un 3,5 aylık su rezervinin bulunduğu' iddialarına yer verilmiştir. İstanbul'un su yönetimi, doğadaki su döngüsüne paralel dinamik bir süreçtir. Sadece barajlardaki su rezervi üzerinden yapılan açıklamalar, gerçeği tam olarak yansıtmamakta ve İstanbul halkını endişeye sevk etmektedir.

İSTANBUL'UN SU İHTİYACININ YÜZDE 55 İLE YÜZDE 70'İ DİREKT OLARAK AKARSULARDAN KARŞILANMAKTADIR: İstanbul'un su ihtiyacının yüzde 55 ile yüzde 70'i direkt olarak akarsulardan, regülatörler vasıtası ile karşılanmaktadır. Regülatörlerden alınan veya alınacak olan sular, doğal olarak baraj doluluk oranlarında yer almamaktadır. Önceki seneler dikkate alındığında; 2020 yılında su ihtiyacının yüzde 55'i, 2021 yılında yüzde 72'si ve 2022 yılındaysa yüzde 42'si regülatörlerden temin edilmiştir.

İSTANBUL'DA KISA DÖNEMDE BİR SU PROBLEMİ YAŞANMAYACAĞININ ALTINI BİR KEZ DAHA ÇİZİYORUZ: Ayrıca İstanbul'un su kaynakları farklı yağış bölgelerinde yer almakta olup, kesintisiz su temininin sağlanması için gerekli çalışmalar ile ilave yatırımlara aralıksız devam edilmektedir. Ocak ayı içerisinde devreye alınması planlanan Melen 3 Terfi Merkezi ile de İstanbul'a günlük 735 bin metreküp ilave su sağlayabilecek bir sistem çalışmaya başlayacaktır. Sonuç olarak, İstanbul'da kısa dönemde bir su problemi yaşanmayacağının altını bir kez daha çiziyor, başta 16 milyon hemşerimiz olmak üzere tüm kamuoyunun bilgisine önemle duyuruyoruz."