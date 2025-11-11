İSKİ, Su Kaybını Önlemek İçin Yatırımlarını Artırıyor

(İSTANBUL) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ), Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Derneği (AKATED) tarafından düzenlenen 9'uncu Su Kayıp ve Kaçakları Türkiye Forumu'nda su yönetimi, deprem riskleri ve dirençlilik stratejileri üzerine deneyimlerini paylaştı. İski, "2019 yılından beri yaptığımız yatırımlarla 150 milyon metreküp suyun kaybını önleyerek 6 milyar TL kazanç sağladık" dedi.

Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Derneği (AKATED) tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen Su Kayıp ve Kaçakları Türkiye Forumu & Sergisi, 5-6 Kasım 2025 tarihlerinde, kamu kurumları, yerli ve yabancı uzmanlar ile sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. İki gün süren etkinlikte, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) yöneticileri de konuşmacı olarak yer aldı.

İski : "Suyu verimli kullanmak geleceğe yatırımdır"

Forumun ilk gününde, "Suyun ve Atık Suyun Geleceği – Liderlik ve Politikalar" başlıklı oturumda konuşan İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz, kurumun son yıllarda su kayıp ve kaçak oranlarını önemli ölçüde düşürdüğünü vurguladı.

Solmaz konuşmasında şu bilgileri paylaştı:

"2019 yılında yüzde 22,31 olan su kayıp-kaçak oranımızı yüzde 18,63'e düşürdük. 2019 yılından beri yaptığımız yatırımlarla 150 milyon metreküp suyun kaybını önleyerek 6 milyar TL kazanç sağladık."

İSKİ'nin yürüttüğü basınç yönetimi, şebeke yenileme ve akıllı sayaç uygulamalarının kayıp-kaçak oranını azaltmada etkili olduğunu belirten Solmaz, bu çalışmaların su kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından stratejik önem taşıdığını ifade etti.

"Deprem sonrası su ve enerji sürekliliği hayati önemde"

Solmaz, konuşmasında olası bir deprem durumunda suyun güvenli şekilde iletilmesinin enerji sürekliliğiyle doğrudan ilişkili olduğunu da vurguladı:

"İstanbul'da 3 ila 5 gün arasında basınçlı su verilememesi durumunda ciddi toplumsal sorunlar yaşanabilir. Bu nedenle deprem sonrasında elektriğin kesilmemesi hayati önemdedir."

İSKİ'nin su yönetimi stratejilerinde afet sonrası dayanıklılığı artırmaya yönelik yatırımları sürdürdüğünü belirten Solmaz, kurumun entegre su yönetimi yaklaşımını güçlendirdiğini söyledi.

Çarpar: "Su ve atık su tesislerini depreme karşı güçlendiriyoruz"

Forumun ikinci gününde söz alan İSKİ Ar-Ge Şube Müdürü Dr. Tunay Çarpar, "İstanbul'da Olası Bir Depremin Su ve Atık Su Tesislerine ve Şebeke Hatlarına Etkisi: Riskler ve Güçlendirme Stratejileri" konulu sunum gerçekleştirdi. Çarpar, İstanbul'un su ve atık su altyapısının depreme karşı dayanıklılığını artırmak için yürütülen projeleri anlatarak şunları söyledi:

"Deprem senaryolarına göre sistem üzerindeki riskleri analiz ediyor ve zarar azaltma stratejileri geliştiriyoruz. İşletme binalarından teknolojik altyapılara kadar tüm sistemin dayanıklı olması gerekiyor."

İstanbul'un su ve atık su yönetimiyle ilgili güncel verileri paylaşan Çarpar, sürdürülebilirlik ve dirençlilik temelli planlama anlayışının önemine dikkat çekti.