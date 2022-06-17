İski: Riva Deresi'ne Arıtılmamış Atık Su Deşarjı Yapıldığı İddiaları Tamamen Gerçek Dışıdır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Paşaköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden Riva Deresi'ne arıtılmamış atık su deşarjı yapıldığı yönündeki iddialar için, "Bahse konu atık su arıtma tesisimiz, 365 gün 24 saat esasına göre çalıştırılmaktadır. Tesisin çıkış suyunun kalitesi de Çevre Bakanlığı tarafından online olarak sürekli takip edilmektedir. Çevreye zarar verecek herhangi bir kirlilik içermemektedir. Bahse konu iddialar tamamıyla gerçek dışıdır" açıklamasını yaptı.

İSKİ, son günlerde bazı basın organlarında yer alan Paşaköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden Riva Deresi'ne arıtılmamış atık su deşarjı yapıldığı iddialarıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Söz konusu iddiaların gerçek dışı olduğu belirtilen İSKİ açıklaması şöyle:

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nden Riva Deresi'ne arıtılmamış atıksu deşarjı yapıldığı iddiaları yer almaktadır. Bahse konu atıksu arıtma tesisimiz, 365 gün 24 saat esasına göre çalıştırılmaktadır. Tesisin çıkış suyunun kalitesi de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından online olarak sürekli takip edilmektedir. Arıtma tesisimiz, Kentsel Atıksuların Arıtımı Yönetmeliği'nde belirtilen alıcı ortam deşarj standartlarına uygun çıkış suyu temin edecek şekilde hizmet vermekte olup çevreye zarar verecek herhangi bir kirlilik içermemektedir. Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin çıkış suyu, temiz ve oksijen değeri de kriterlere uygundur. Bütün bunlardan da anlaşılacağı üzere bahse konu iddialar tamamıyla gerçek dışıdır."

ANKA / Güncel