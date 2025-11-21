Haberler

İSKİ'nin Suyun Hafızası Kısa Film Yarışması'nın Ödülleri Açıklandı

İSKİ'nin düzenlediği Suyun Hafızası Kısa Film Yarışması'nda ödüller, Dünya Sinema Günü'nde sahiplerine verildi. 'İlk Damladan Sonsuzluğa' temasıyla yapılan yarışmada, Hamide Enise Aytekin'in 'Behind' filmi birinciliği kazandı. Yarışmanın amacı, su kaynaklarının korunması ve çevresel sürdürülebilirlik konularında farkındalık oluşturmaktı.

(İSTANBUL)- İski'nin geleneksel hale getirdiği Suyun Hafızası Kısa Film Yarışması'nın ödülleri, bu yıl Dünya Sinema Günü'nde gerçekleştirilen törenle açıklandı. "İlk Damladan Sonsuzluğa" temasıyla düzenlenen yarışmaya 54 film katılırken, ödüller İSKİ Genel Müdürlüğü Yusuf Ziya Erdem Konferans Salonu'nda sahiplerine verildi.

İSKİ'nin geleneksel hale getirdiği Suyun Hafızası Kısa Film Yarışması, bu yıl Dünya Sinema Günü'nde gerçekleştirilen törenle kazananlarını açıkladı. Yarışmada, Hamide Enise Aytekin'in yönetmenliğini yaptığı "Behind" filmi birincilik ödülünü kazanırken, Miran Hamo ve Yusuf İslam Ölmez'in "Geçmişteki Fırtına 3025" filmi ikinci, Enver Güldoğan'ın "Yarınlar İçin" filmi ise üçüncü oldu. Jüri Özel Ödülü, Muhammet Ali Deniz ve Ramazan Arslan'ın "Gölgeden Öteye Yol Yok" filmine verilirken, Kübra Fulya Pulun'un "Susuzluk Zamanı" filmi İSKİ Özel Ödülü'ne layık görüldü.

"İlk Damladan Sonsuzluğa" temasını temel alan yarışma, suyun geçmişten bugüne uzanan yolculuğunu, yaşam döngüsünü ve insanlıkla kurduğu bağı genç sinemacıların gözünden anlatmayı amaçladı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışma, su kaynaklarının korunması, çevresel sürdürülebilirlik ve su bilincinin güçlendirilmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefledi.

Yarışmanın jüri başkanlığını yönetmen Semih Kaplanoğlu üstlendi. Jüri kurulunda ise Bennu Yıldırımlar, Nazan Kesal, Natali Yeres, İlkay Nişancı, Mesut Gengeç ve Ayten Bostancı yer aldı. Birinci olan yarışmacıya 100 bin, ikinciye 80 bin, üçüncüye 60 bin, Jüri Özel Ödülü ve İSKİ Özel Ödülü'nü kazanan yarışmacılara ise 25 bin TL ödül verildi.

İSKİ Genel Müdür Vekili Vahit Roğan: "Suyu korumak, yaşamı korumaktır"

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren İSKİ Genel Müdür Vekili Vahit Doğan, "Su; yaşamın kaynağı, medeniyetlerin kurucusu ve geleceğimizin teminatıdır. İSKİ olarak yalnızca altyapı hizmeti sunmakla kalmıyor, suyun anlamını ve değerini toplumla paylaşmayı da bir sorumluluk kabul ediyoruz. Çünkü suyu korumak, yaşamı korumaktır" dedi.

Doğan, sinemanın toplumsal farkındalık oluşturmadaki gücüne de dikkat çekerek, "Sinema, duyguların en güçlü ifade biçimlerinden biridir. Bir bakışla, bir kareyle, bir hikayeyle; geçmişi bugüne, bugünü geleceğe taşıyan evrensel bir dildir. Bugün, suyun hikayesini gençlerin gözünden izlemek, yalnızca anlamlı değil aynı zamanda umut vericidir" ifadelerini kullandı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir" sözünü hatırlatan Doğan, İSKİ'nin su kültürünü ve çevre bilincini sanat aracılığıyla toplumla buluşturma hedefini vurguladı. Tören, jüri üyelerine plaket sunumunun ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
