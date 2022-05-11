İSKİ'nin patlayan borusu yolu su altında bıraktı

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne ( İski ) bağlı su borusunun patlaması nedeniyle dört ilçedeki bazı bölgelerde su kesintisi yaşanıyor.

Bahçeşehir'den TEM Otoyolu'na bağlanan yol kenarındaki ağaçlık alanda bulunan isale hattında dün İSKİ ekipleri çalışma yaptı.

Arızanın giderilmesi üzerine su akışı yeniden sağlanırken, sabah saatlerinde vanalardan birinde meydana gelen arıza nedeniyle boru patladı.

Patlayan boru nedeniyle tazyikle yaklaşık 10 metre fışkıran su, yolu göle çevirdi.

Olay nedeniyle yol su altında kalırken buradan geçen sürücüler de ilerlemekte zorluk çekti.

Patlayan su borusu nedeniyle Esenyurt'un tamamı ile Avcılar'da 5, Arnavutköy'de 3, Başakşehir'de de 2 mahallenin suyu kesildi.

İhbar üzerine bölgeye gelerek çalışma yapan ekiplerin müdahalesi sürüyor.