İSKİ'nin Büyükçekmece D-100 karayolunda sürdürdüğü çalışmaya dair açıklama

9 Nisan'da İSKİ tarafından başlatılan ve Büyükçekmece ilçesi Dizdariye Mahallesi D-100 karayolunda sürdürülen, atık su yağmur suyu hattı imalatı bugün tamamlandı. Bu gece en geç 24.00'e kadar yolu açacaklarını söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Büyükçekmece merkezden yapılan 6 kilometrelik yağmur suyu kolektörleriyle 8 kilometrelik pis su hatlarının E5'in bu noktasından deniz tarafına 2 binlik kolektöre taşınması gerekiyordu. 9 Nisan'da kararımızı verdik ve çeyrek asırda yapılmayan bu hizmet tam 8 günde yapıldı" dedi. İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ise "Proje kapsamında 80 kilometre, atık su ve yağmur suyu ve beş kilometre dere ıslahı var. 8 kilometre atık su ve 6 kilometre de yağmur suyu hattı yaptık" diye konuştu.

Büyükçekmece merkezdeki yağmur ve atık sularının D-100 karayolunun güneyine, deniz kenarından geçen kolektör hattına bağlanması için yapılan çalışma kapsamında yolun bir bölümü trafiğe kapatılmıştı. Yolun trafiğe kapatılması, trafiğin artmasına sebebiyet verdi. Akgün, ortaya çıkan tartışmalara yönelik basın açıklaması yaptı. Açıklamasında yolun neden trafiğe kapatıldığını aktaran Akgün, çalışmanın önemine de değindi.

"YERLEŞİM MERKEZİNDE YAĞMUR SUYU TAŞMASI SIKINTISINI YAŞIYORDUK"

Akgün, "Büyükçekmece merkezdeki yağmur ve atık sularının D-100 karayolunun güneyine yani deniz kenarından geçen kolektör hattına bağlanması gerekiyordu. Çünkü yoğun yağmurlarda Büyükçekmece merkezinin, kaymakamlığın, bankaların ve bütün resmi dairelerin olduğu 3 bin yıllık yerleşim merkezinde yağmur suyu taşması sıkıntısını yaşıyorduk. Geçen senede olduğu gibi sel basıyordu. Büyükçekmece ilçe belediyesi olarak bu işin çözümü için tam çeyrek asır uğraştık. Ben 1985 yılının sonundan itibaren bu şehirde görev yapan belediye başkanıyım. İlk kolektörü deniz kenarına İSKİ değil, Büyükçekmece Belediyesi olarak biz yaptı. Şehir merkezindeki suları toplayacak olan hatları yine Büyükçekmece İlçe Belediyesi yaptı. Ama D100 karayolunun yarılıp onun altından yağmur ve atık sularının deniz tarafındaki kolektöre taşınmasını bizim yapmamız mümkün değildi, İSKİ Genel Müdürlüğü yapacaktı. Çeyrek asır boyunca bin defa o yolu aşındırdım; maalesef biz aynı partiden olmadığımız için çeyrek asır boyunca bu eziyeti, bu topluma, bu millete ve Büyükçekmece halkına çektirdiler" şeklinde konuştu.

"İSKİ YAPMADI; BANA DA İZİN VERMEDİLER"

Çeyrek asır boyunca buradaki çalışmalara başlamak için izin alamadığını söyleyen Akgün, "Sonuç olarak; Büyükçekmece merkezden yapılan altı kilometrelik yağmur suyu kolektörleriyle sekiz kilometrelik pis su hatlarının E5'in bu noktasından deniz tarafına 2 binlik kolektöre taşınması gerekiyordu. 9 Nisan'da kararımızı verdik, pazar günü İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve ekibi burada işe başladılar. ve çeyrek asırda yapılmayan bu hizmet tam 8 günde yapıldı. D100'ü yarıp karşıya geçmek için ismini vermeyeyim bir firmayla anlaşmıştım ama bana geçiş iznini de çeyrek asır boyunca vermediler. İSKİ çalışmayı yapmadığı için halka bu eziyeti çektirmemek üzere mal, mülk satarak iki kolektörü karşıya geçirmek istedim ama çeyrek asır boyunca izin de alamadım. İSKİ yapmadı; bana da izin vermediler. Bunu herkesin bilmesi lazım; ülkenin nasıl bölüştürüldüğünü insanların buradan da anlaması lazım. Şimdi ise çeyrek asırdan daha fazla dönemi kapsayan bir süre içerisinde halka yapılan eziyet bugün itibariyle bitti" ifadelerini kullandı.

"8 GÜNLÜK SÜRE İÇİNDE HALKIMIZA AZ YA DA ÇOK TRAFİK SORUNU YAŞATTIYSAK ÖZÜR DİLERİZ"

Bahsi geçen çalışma ile birçok sorunu ortadan kaldırdıklarını da belirten Akgün, "Bu süre içinde İSKİ Genel Müdürlüğü, Parmaksız Deresi, Turgut Özal Deresi, kordon boyunun ikinci kolektörü Adnan Kahveci kolektörü, Ahlat Deresi kolektörü, Muratçeşme yağmur suyu ve atık su kolektörlerinin tamamının hem dere ıslahlarını yaptı hem de dere ıslahlarının içinde pis su kolektörlerini arıtma tesisine giden ana kolektöre, yağmur suyu kolektörlerini de denizde bağladı. Artık Büyükçekmece'de, yoğun yağışlarda yağmur suyu halkı rahatsız edecek seviyede şehrin düz arazisine yayılmasını engellendi. Ne yağmur suyu sorunumuz ne de pis su sorunumuz kaldı. D100 karakolu yapıldığı günden bu yana var olan yaklaşık 100 yıllık bir sorun bugün burada 8 günde bitti. Bu gece en geç saat 24.00'e kadar yol tümüyle trafiğe açılacak; 8 günde bu büyük hizmet bitmiş oluyor. Çeyrek asırlık sorunu çözmek için olması gerekiyordu ama yine de 8 günlük süre içinde halkımıza az ya da çok trafik sorunu yaşattıysak, rahatsızlık duyan vatandaşlarımızdan özür dileriz" dedi.

"8 KİLOMETRE ATIK SU VE 6 KİLOMETRE DE YAĞMUR SUYU HATTINI YAPIYORUZ"

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ise yapılan çalışma ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Bu proje kapsamında 80 kilometre, atık su ve yağmur suyu ve beş kilometre dere ıslahı var. 750 milyon liralık bir yatırımı şu anda Büyükçekmece ilçemize Sayın Başkan Akgün'ün desteğiyle ve Ekrem İmamoğlu'nun talimatlarıyla gerçekleştiriyoruz. Dizdariye veya Merkez Mahallesi çok sıkıntılıydı; bu noktada da sadece buraya özel 8 kilometre atık su ve 6 kilometre de yağmur suyu hattını yapıyoruz. Fakat bunu yapmak yetmiyor; hatları ana kolektörlere bağlamak gerekiyor. 2 tane dev kolektör ve karşıdaki 2 binlik atık su kolektörümüz var. Geçen hafta hızlı bir kararla başladık ve iki hattımızı da geçirdik. Vatandaşlarımızı biraz mağdur ettiğimizin farkındayız; ben de özür diliyor ve sabırları için teşekkür ediyorum."