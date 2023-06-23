İSKİ, Kurban Bayramı süresince hizmet verecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbulluların rahat ve huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmesi amacıyla bayram süresince görev başında olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ), İstanbulluların rahat ve huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmesi amacıyla bayram süresince görev başında olacak. İBB iştirak şirketlerinden İstanbul Yönetim Yenileme (İSYÖN) ve İSKİ ekipleri, kurban kesim alanlarının koordinasyonunu sağlamak amacıyla koordineli bir şekilde İstanbullulara hizmet verecek.

Kurban Bayramı'nda alınacak tedbirlere ilişkin, İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa başkanlığında toplanan İSKİ yönetimi, bayram sürecinde sahada herhangi bir aksilik yaşanmaması adına gerekli tüm planlamaları yaptı.

İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Kurban Bayramı ile alakalı İSKİ'nin çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi:

"OLUMSUZLUKLARA KARŞI TEYAKKUZDA OLACAĞIZ"

"Tatil süresince 741 araç ve 564 personelle İstanbullulara hizmet etmeye devam edeceğiz. Hizmet sürekliliğinin sağlanabilmesi bizler için çok önemli. Bayram tatili boyunca her türlü içme suyu ve atık su arızasına hızla müdahale edecek, halka açık alanlarda yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı teyakkuzda olacağız. Bu süreçte hemşerilerimizin sorun yaşamalarını kesinlikle istemiyoruz. İSKİ olarak hem Avrupa hem de Anadolu yakasında bulunan kurban kesim alanlarının vidanjör, kuka, kombine, tanker ihtiyaçlarını karşıladık. Kan kuyularında biriken yağmur sularını çekerek bayrama hazır hale getirdik ve söz konusu kuyularla atık suyun hat bağlantılarını oluşturduk. Yıllarca Kurban Bayramlarında şahit olduğumuz Boğaz'daki nahoş görüntülere son vermiştik. Bölgede yapmış olduğumuz 598 metrelik İstavroz Tüneli vasıtasıyla gelen atık suları Küçüksu Arıtma Tesisi'ne iletip bertaraf ediyoruz. İstanbullular acil durum, şikayet, arıza/kesinti hallerinde Alo 153 ve Alo 185 çağrı merkezlerimize ulaşılabilir, sosyal medya üzerinden de İSKİ'ye erişim sağlayabilirler. Bu vesileyle kıymetli İstanbulluların Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."