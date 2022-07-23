İski: 'Kınalıada İçme Suyu Depolarında ve Şebekede Herhangi Bir Olumsuz Duruma Rastlanmadı'

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) Kınalıada'da ishal ve kusma yaşayan vatandaşların sudan zehirlendiği iddialarını yalanladı. İski'den yapılan açıklamada, içme suyu depolarında ve şebekede yapılan incelemeler sonucunda herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığı belirtildi.

Kınalıada'da ishal ve kusma yaşayan vatandaşların sudan zehirlendiklerini iddia etmesi üzerine İSKİ yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle dendi:

"22 – 23 Temmuz 2022 tarihlerinde bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Kınalıada sakinlerinin içme suyu kaynaklı olumsuzluk yaşadığı iddiaları yer almaktadır.

Kurumumuz İstanbullulara 7 gün 24 saat kesintisiz, sağlıklı ve içilebilir kalitede içme suyunu ulaştırmaktadır. İSKİ'nin şehre sağladığı içme suyu Sağlık Bakanlığı ve Avrupa standartlarına her zaman uygundur.

"HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUMA RASTLANMAMIŞTIR"

Adalar ilçesine, Anadolu Yakası'na sağlanan içme suyu verilmektedir. Ayrıca bölgede idaremizin sorumluluğundaki içme suyu depolarında ve şebekede ekiplerimizce incelemeler yapılmış ve herhangi bir olumsuz duruma rastlanmamıştır."

ANKA / Güncel