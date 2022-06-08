İski: Haliç'e Hiçbir Şekilde Atık Su Deşarjı Bulunmamaktadır - Haberler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ), Haliç'te suyun renginin kahverengiye döndüğü yönündeki haberler üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, "İstanbul'da tüm atık su arıtma tesisleri çalışır vaziyette olup 7/24 esasıyla İstanbullulara hizmet vermektedir. Haliç'e hiçbir şekilde atık su deşarjı bulunmamaktadır" denildi.

İski'den bugün yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün basına yansıyan bazı haberlerde İBB'nin arıtma tesislerini çalıştırmaması ve bölgedeki derelerde ıslah yapılmaması nedeniyle Haliç'in suyunun kahverengiye büründüğü iddia edilmektedir. Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki İstanbul'da tüm atık su arıtma tesisleri çalışır vaziyette olup 7/24 esasıyla İstanbullulara hizmet vermektedir. Haliç'i kuşaklayan Kuzey ve Güney Haliç kolektörleri vasıtasıyla toplanan atık sular, Baltalimanı ve Yenikapı atık su arıtma tesislerine iletilmekte olup Haliç'e hiçbir şekilde atık su deşarjı bulunmamaktadır.

"ÖLÇÜM SONUÇLARINA GÖRE OKSİJEN DEĞERİ YÜKSEK"

Öte yandan Haliç'teki çözünmüş oksijen değerleri hem online hem de suyun dibinden ve yüzeyinden numuneler alınarak devamlı takip edilmektedir. Ölçüm sonuçlarına göre Haliç'in oksijen değeri yüksektir. Bölgedeki derelerde ise ıslah çalışmaları halihazırda devam etmektedir. Cendere'de kurumumuz 150 metre dere ıslahı yapmış, Ayazağa Deresi'nde ise şu ana kadar 140 metre dere ıslahı sona ermiştir. 130 metrelik kısımda ise dere ıslahı çalışmalarına devam edilmektedir. Yine Ayazağa Deresi'nde 270 metre atık su kolektör imalatı gerçekleştirilmiştir. Kurumumuz Kağıthane Deresi ve kollarında, Cendere ve kollarında, Ayazağa ile Göktürk derelerinde son 3 yıl içerisinde 52 bin 186 metre dere temizliği yaparken bu derelerden yaklaşık 152 bin 715 metreküp teressubat çıkarmıştır. Diğer taraftan İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ve İSKİ, Haliç'teki çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir."

ANKA / Güncel