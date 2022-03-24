İSKİ Genel Müdürü Mermutlu: Her ay 500 milyon lira açık veriyoruz

İSTANBUL Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Raif Mermutlu, her ay 500 milyon lira açık verdiğini ifade ederek, "İstediğimiz zam talebimiz uygulanmazsa bu durum vatandaşın musluğuna yansımaz ama yatırımlarımız gecikebilir. Bu durum ileride telafisi zor durumların ortaya çıkmasına neden olacak ve o durumda da alınacak önlemler fayda etmeyecektir" dedi.

İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, İstanbul'daki sürdürülebilir su yönetimi konusunda ortaya çıkan son durumla ilgili basın toplantısı düzenledi. Farklı konu başlıklarına değinen Mermutlu, İSKİ'nin her ay 500 milyon lira açık verdiğini ifade ederek zam talepleri olduğunu vurguladı. Mermutlu, İstanbul'un su tarifesi uygulayan büyükşehir belediyeleri arasında da 23'üncü sırada olduğunu ifade ederek, "İstanbul için gerçekleştirdiğimiz projeler yapısı itibarıyla uzun soluklu ve yüksek maliyetli projeler. Bu projeleri gerçekleştirirken elbette ki ekonomik kaynağa ihtiyaç duyuyoruz. Bütün bu yatırımları gerçekleştirirken öz kaynak kullanıyor ve gelirlerimizin önemli bir kısmını su faturalarından elde ettiğimiz gelirler oluşturuyor. Tüm yatırım ve işletme giderlerimizin önemli bir kısmını İstanbulluların ödediği su paralarıyla karşılıyoruz. Bildiğiniz gibi son 3 yıldan beri İstanbul'da su fiyatlarında önemli bir artış olmadı. Hemen hemen 3 yıl önceki yani 2019 yılı başındaki fiyatlarla işletme ve yatırımlarımızı sürdürmeye çalışıyoruz" dedi.

"KONUTLARINA GELEN FATURALARIN İÇERİSİNDE EN UCUZU İSKİ FATURASIDIR"

"BU DURUM İLERİDE TELAFİSİ ZOR DURUMLARIN ORTAYA ÇIKMASINA NEDEN OLACAK"

"MÜSİLAJ İLE İLGİLİ YATIRIMLARIMIZ VAR, ARITMA TESİSLERİ İNŞAATLARIMIZIN HEPSİ GECİKİR"

İstedikleri zammın yapılmaması halinde bu durumun İstanbulluların faturalarına yansımayacağını ancak yatırımların aksayacağını kaydeden Raif Mermutlu istedikleri zam oranıyla ilgili ise, "Tabi ki biz bu durumda İstanbulluların etkilenmesini istemeyiz buna müsaade de etmeyiz. İşletmeler bizim için önemli yani suyun musluklardan akıtılması öncelikli ancak ne olur İstanbul'un ihtiyacı olan yatırımlar gecikir. Biz yatırımları programlayarak, öteleyerek bu açığı kapatırız ancak yatırımların ötelenmesinin de yine İstanbul halkına faturası olacaktır. Mesela müsilaj ile ilgili yatırımlarımız var, arıtma tesisleri inşaatlarımızın hepsi gecikir. Zam oranıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Arkadaşlarımız çalışıyor, genel kurula sunacağız ve inşallah bizim de istediğimiz bir zammı verecekler" diye konuştu.