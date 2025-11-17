Haberler

İSKİ Genel Kurulunda musluklardan akan çamurlu suya ilişkin soru önergesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulu'nda, kentte musluklardan akan çamurlu suya ilişkin AK Parti'li Meclis Üyesi Muharrem Balık tarafından soru önergesi verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi kasım ayı toplantılarının dördüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Toplantıdaki İSKİ Genel Kurulunda, AK Parti'li Meclis Üyesi Muharrem Balık, verdiği soru önergesinde İstanbul'da 1980'li yılların sonunda yaşanan su sıkıntılarını herkesin daha dün gibi hatırladığını anlattı.

Balık, İSKİ'de yaşanan yolsuzlukların o döneme damga vurduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanlığı döneminde İSKİ'de büyük bir dönüşüm yaşanarak hem mali açıdan düzlüğe çıkmış hem de 24 saat kesintisiz bir şekilde musluklardan içilebilir temiz su halkın hizmetine sunulmuştur." dedi.

AK Parti grubunun İSKİ'yi, İBB'nin en stratejik ve en önemli kurumlarından biri olarak gördüğüne dikkati çeken Balık, "CHP'nin seçim öncesi musluktan içilebilir su vaadine rağmen son dönemlerde musluklardan akan su, İstanbul halkını şaşırtmaktadır. Bazen çamur kıvamında, bazen filtre kahve kıvamında, bazen de özellikle kokusu ve renginden dolayı lağım suyunu andıran şekilde musluklardan su akmaktadır. Bu olay artık o kadar kanıksandı ki musluktan akan suyla ilgili İstanbul halkı tarafından çeşit çeşit espriler yapılmaktadır. Bırakın musluktan su içmeyi vatandaşlarımız çamaşır ve bulaşık makinelerini çalıştıramayıp, ellerini ve yüzlerini dahi yıkayamamaktadır." diye konuştu.

"Suyun analiz sonuçları İstanbul halkıyla paylaşılmış mıdır?"

Bu konuda İSKİ'den yapılan resmi açıklamaya da değinen Balık, şunları kaydetti:

"Suyun renginde meydana gelen bulanıklık insan sağlığı açısından herhangi bir risk oluşturmamaktadır.' denilmektedir. Yani İSKİ'ye göre, İstanbul halkı bu şekilde akan suyu gönül rahatlığıyla içmelidir. Bu minvalde, haftalardır musluklardan akan bu garip sıvının sebebi nedir? Sağlık açısından risk oluşturmadığı açıklamasını yapan İBB veya İSKİ yöneticilerimizden herhangi birisi musluklardan akan bu sudan içebilmiş midir? İstanbullular bu kirli suyu tesisattan boşaltabilmek için mecburen suyu saatlerce boşa akıtmıştır. Halkımızın kullanamadığı bu suyu faturalandırmayı düşünmekte misiniz? Musluktan akan suyun analiz sonuçları İstanbul halkıyla paylaşılmış mıdır? Abonelere temiz su sağlanması için yapılan çalışmalar nelerdir?"

Yapılan oylamada, soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel
