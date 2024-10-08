İSKİ, Emirli Mahallesi'ndeki Kaçak Yapıları Yıktı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri, Ömerli Havzası'nın kısa mesafeli koruma alanında yer alan 6 zararlı yapıyı yıktı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, 2560 sayılı İSKİ Kanunu'na göre tespit edilen 17 kaçak yapının kaldırılması tebligat yoluyla yapı sahiplerinden talep edildi.

Verilen süre içinde 11 yapı hak sahipleri tarafından kaldırılırken, 6 yapının yıkımı İSKİ ekiplerince gerçekleştirildi.

Su kaynağına 300 metre mesafede bulunan alanlar "mutlak", 300 ile 1000 metre arası alan ise "kısa mesafe" olarak sınıflandırılıyor.

Bu alanlarda inşa edilen yapılar, öncelik sırasına göre yıkılarak kentin su kaynaklarının korunması sağlanıyor.

Son 5 yılda Avrupa Yakası'nda 1309, Anadolu Yakası'nda 1497, Melen Havzası'nda ise 40 kaçak yapı tespit edilirken, bu yapılardan Avrupa Yakası'nda 740, Anadolu Yakası'nda 358 ve Melen Havzası'nda 8 olmak üzere toplam 1106'sı kaldırıldı.

İSKİ'nin kaçak yapıların yıkımı ve su havzalarındaki kirliliğin önüne geçme çalışmaları devam ediyor.