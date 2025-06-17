İSKİ'den Su Kesintisi Duyurusu

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 18 Haziran 2025'te Beylikdüzü Terfi Merkezi'nde yapılacak çalışmalar nedeniyle Büyükçekmece, Esenyurt ve Beylikdüzü’nde su kesintisi olacağını açıkladı.

(İSTANBUL)İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Beylikdüzü Terfi Merkezi ile Yakuplu-Kavaklı ana isale hattında yapılacak bakım, onarım ve montaj çalışmaları nedeniyle üç ilçede su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Beylikdüzü Terfi Merkezi ile Yakuplu-Kavaklı ana isale hattında yapılacak bakım, onarım ve montaj çalışmaları nedeniyle üç ilçede su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İSKİ'den yapılan açıklamada, çalışmalar kapsamında 18 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 10.00 ile 22.00 arasında bazı mahallelere su verilemeyeceği belirtildi.

Su kesintisinden etkilenecek bölgeler şöyle sıralandı:

Büyükçekmece İlçesi: Çakmaklı, Alkent 2000, 19 Mayıs (bir kısmı), Cumhuriyet, Karaağaç, Pınartepe, Atatürk ve Fatih Mahalleleri.

Esenyurt İlçesi: Barbaros Hayrettin Paşa, Cumhuriyet, Gökevler, Mevlana ve Piri Reis Mahalleleri.

Beylikdüzü İlçesi: Adnan Kahveci, Büyükşehir, Marmara, Kavaklı, Sahil ve Cumhuriyet Mahalleleri.

Açıklamada, çalışmaların tamamlanmasının ardından suyun yeniden verileceği belirtilerek, vatandaşların kesinti süresince gerekli tedbirleri alması istendi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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