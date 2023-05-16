İSKİ'den Su Borçlarına Yapılandırma... Başvuru Süresi 31 Mayıs'ta Sona Erecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kurumu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşların su borçlarını yeniden yapılandırıyor. Başvuru süresi 31 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.

İSKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbullu vatandaşların su borçlarını yapılandıracağını duyurdu. İSKİ'den yapılan açıklama şöyle:

"31 Aralık 2022 tarihinden önceki su ve atık su borçlarınızı yapılandırıyoruz. Peşin ödemelerde yüzde 90 oranında gecikme zammı indiriminden yararlanabilir ya da borcunuzu 48 ay taksitlendirebilirsiniz. Yapılandırma için www.iski.istanbul adresini ziyaret edebilir ya da size en yakın İSKİ şube müdürlüğüne müracaat edebilirsiniz. Son başvuru tarihi ise 31 Mayıs 2023."