İSKİ'den siyasi parti iddialarına yanıt

İstanbul Su İşleri ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bir siyasi partinin seçim çalışmalarında kullandığı iddia edilen aracın kendilerine ait olmadığını açıkladı.

İstanbul Su İşleri ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ), kuruma ait bir aracın bir siyasi partinin seçim çalışmalarında kullanıldığına dair bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu açıkladı. Söz konusu aracın, 1. İlçe Seçim Kurulu'na tahsis edilmiş bir araç olduğu belirtildi.

İski Kurumsal İletişim Şube Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, İSKİ'ye ait bir aracın bir siyasi partinin seçim çalışmalarında kullanıldığına dair bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan iddialara yanıt verildi. İddianın gerçek dışı olduğu belirtilen açıklama şöyle:

"İSKİ'ye ait aracın bir siyasi partiye seçim çalışmaların kapsamında kullanılmak üzere tahsis edildiği iddialarına yer verilmiştir. Öncelikle ifade etmek gerekir ki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Bahse konu araç, İstanbul Valiliği'nin 4 Nisan 2023 tarihli yazısı uyarınca Güngören 1. İlçe Seçim Kurulu emrinde görev yapmıştır. Haberde ve sosyal medya gönderilerinde yer alan görselde de bu açıkça görülebilmektedir. Kamuoyunun sağlıklı bilgiye ulaşabilmesi adına tüm İstanbullulara önemle duyurulur."