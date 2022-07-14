İSKİ'DEN SAZLIDERE BARAJI'NDAKİ GÖRÜNTÜYLE İLGİLİ AÇIKLAMA: DOĞAL SÜREÇ - Haberler

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İSKİ'DEN SAZLIDERE BARAJI'NDAKİ GÖRÜNTÜYLE İLGİLİ AÇIKLAMA: DOĞAL SÜREÇ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
İSKİ'DEN SAZLIDERE BARAJI'NDAKİ GÖRÜNTÜYLE İLGİLİ AÇIKLAMA: DOĞAL SÜREÇ

İSTANBUL'un su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı'nın üzerinde oluşan yeşil ve mavi tabaka ile ilgili İSKİ açıklama yaptı.

İSTANBUL'un su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı'nın üzerinde oluşan yeşil ve mavi tabaka ile ilgili İSKİ açıklama yaptı. Yapılan açıklamada,"Sazlıdere Barajı'nda meydana gelen renk değişimi doğal bir süreç olup, suyun durgunlaşması sebebiyle ortaya çıkmıştır. Mavi ve yeşil renkteki alglerin oluşturduğu bu durumun ortalama 10 gün içerisinde ortadan kalkması ve suyun normal haline dönmesi beklenmektedir" denildi.

İstanbul'da su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı'nın üzerini yeşil ve mavi tabaka kapladı. Suyun üzerine ayrı bir katman oluşturan tabakanın göl kenarındaki otlara ve taşlara da bulaştığı da görüldü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanlığının İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ekipleri barajdan numune alarak inceleme başlattı. Konuya ilişkin İSKİ açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Sazlıdere Barajı'nda meydana gelen renk değişimi doğal bir süreç olup, suyun durgunlaşması sebebiyle ortaya çıkmıştır. Mavi ve yeşil renkteki alglerin oluşturduğu bu durumun ortalama 10 gün içerisinde ortadan kalkması ve suyun normal haline dönmesi beklenmektedir. Öte yandan alglerin meydana geldiği kısım, barajın su alma yapısından uzak ve alglerin miktarı da azdır. İSKİ'nin İstanbul'a 365 gün 24 saat kesintisiz ve içilebilir kalitede su sağladığını hatırlatarak saygıdeğer İstanbullulara önemle duyururuz" ifadelerine yer verildi.


- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sazlıdere Barajı İstanbul İSKİ su Güncel Haberler

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