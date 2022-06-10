İSKİ'den Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli'ne ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler

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İSKİ'den Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli'ne ilişkin açıklama Açıklaması

AA - Elif Küçük - Güncel
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İSKİ'den Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli'ne ilişkin açıklama Açıklaması

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli'nin (KSUB) daha önce faturalarda su bedeli altında tahsil edilirken, Sayıştay görüşü ve İBB Meclisi kararı neticesinde ayrı gösterilmeye başladığını, İSKİ faturalarında ek ücret artışının söz konusu...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ), Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli'nin (KSUB) daha önce faturalarda su bedeli altında tahsil edilirken, Sayıştay görüşü ve İBB Meclisi kararı neticesinde ayrı gösterilmeye başladığını, İSKİ faturalarında ek ücret artışının söz konusu olmadığını bildirdi.

İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, son dönemde bazı İstanbulluların sosyal medya üzerinden KSUB hakkında çeşitli değerlendirmelerde bulundukları ve bu bedelin ek bir ödeme kalemi olduğu yönünde ifadeler kullandıklarının gözlemlendiği belirtildi.

Konu ile ilgili idare tarafından gerekli açıklamalar yapılmakla birlikte son günlerde bu tarz değerlendirmelerin artması sonucu genel bir açıklama yapma zorunluluğunun ortaya çıktığı aktarılan açıklamada, "KSUB, daha önce faturalarda su bedeli altında tahsil edilirken, Sayıştay görüşü ve İBB meclisi kararı neticesinde ayrı gösterilmeye başlamıştır. İSKİ faturalarında ek ücret artışı kesinlikle söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

AA / Elif Küçük - Güncel

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