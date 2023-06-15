İSKİ'den Dragos Deresi iddialarına yanıt: Bahse konu dere Tugay Deresi'dir

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bazı bazın yayın organları ve sosyal medya hesaplarından gündeme getirilen Dragos Deresi ile ilgili kirlilik iddialarına ilişkin açıklama yaptı. İSKİ, bahse konu dere Tugay Deresi olduğunu belirterek, derede periyodik olarak temizlik çalışmaları gerçekleştirdiğini ve son temizliğin 26 Mayıs 2023 tarihinde tamamlandığını duyurdu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bazı bazın yayın organları ve sosyal medya hesaplarından gündeme getirilen Dragos Deresi ile ilgili kirlilik iddialarına ilişkin, "Öncelikle bahse konu dere, Tugay Deresi'dir. İdaremiz, İstanbul'daki tüm derelerde olduğu gibi Tugay Deresi'nde de periyodik olarak temizlik çalışmaları gerçekleştirmektedir. Derenin haberlere konu olan sahil kısmında 2023 yılı içerisinde 3 kez temizlik çalışması gerçekleştirilmiş olup, son temizlik 26 Mayıs 2023 tarihinde tamamlanmıştır" açıklaması yaptı.

İSKİ, son günlerde bazı bazın yayın organları ve sosyal medya hesaplarından Dragos Deresi adı verilerek gündeme getirilen kirlilik iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"DRAGOS DERESİ DEĞİL BAHSE KONU DERE TUGAY DERESİ'DİR"

"Son günlerde bazı bazın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Dragos Deresi ile ilgili kirlilik iddialarına yer verilmektedir. Öncelikle ifade etmek gerekir ki bahse konu dere, Tugay Deresi'dir. İdaremiz, İstanbul'daki tüm derelerde olduğu gibi Tugay Deresi'nde de periyodik olarak temizlik çalışmaları gerçekleştirmektedir.

"DERENİN SON TEMİZLİK ÇALIŞMASI 26 MAYIS 2023 TARİHİ"

Derenin haberlere konu olan sahil kısmında 2023 yılı içerisinde 3 kez temizlik çalışması gerçekleştirilmiş olup, son temizlik 26 Mayıs 2023 tarihinde tamamlanmıştır. İdaremiz, bölgede temizlik çalışmalarına periyodik olarak devam edecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."