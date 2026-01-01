Haberler

İSKİ'den Su Tesisatlarının Donma Riskine Karşı Vatandaşlara Uyarı

Güncelleme:
İSKİ, İstanbul'daki soğuk hava koşulları nedeniyle vatandaşları su tesisatlarını yalıtmaları konusunda uyardı. Açıkta bulunan su sayaçlarının uygun malzemelerle izole edilmesi gerektiği belirtildi.

(İSTANBUL)- İSKİ, soğuk hava nedeniyle vatandaşları uyararak "Açıkta bulunan su sayaçlarının, sayaç okuma işlemlerini engellemeyecek biçimde uygun yalıtım malzemeleriyle izole edilmesi önem taşımaktadır" açıklamasını yaptı.

İSKİ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle vatandaşlara su tesisatları için donma uyarısı yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul'da etkili olan soğuk hava koşulları nedeniyle su tesisatları ve sayaçlar donma riskiyle karşı karşıya kalabilmektedir. Olası arızaların önüne geçilebilmesi için su borularının, soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde korunması, açıkta bulunan su sayaçlarının, sayaç okuma işlemlerini engellemeyecek biçimde uygun yalıtım malzemeleriyle izole edilmesi önem taşımaktadır" denildi.

