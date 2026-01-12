Haberler

İSKİ'den Soğuk Hava Uyarısı: "Sayaçlar Donma Riskiyle Karşı Karşıya"

Güncelleme:
İSKİ, İstanbul'daki soğuk hava koşulları nedeniyle su sayaçları ve tesisatların donma riski konusunda abonelerini uyardı. Abonelerin önlem alması gerektiği belirtildi.

(İSTANBUL) İski, İstanbul'da etkili olan soğuk hava nedeniyle su sayaçları ve tesisatlarda donma riskine karşı aboneleri uyardı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentte devam eden soğuk hava koşulları nedeniyle su sayaçları ve tesisatların donma riski taşıdığına dikkat çekerek abonelere önlem çağrısı yaptı. İSKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarının tesisatta arızaya yol açabileceği belirtilerek şu bilgiler verildi:

"Su borularının soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılarak uygun yalıtım malzemeleriyle izole edilmesi, açıkta bulunan su sayaçlarının ise sayaç okuma işlemlerini engellemeyecek biçimde korunması gerekmektedir."

Sayaç donması durumunda abonelerin cihaza müdahale etmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, ihbarların ALO 185 veya ALO 153 Çağrı Merkezi üzerinden yapılabileceği kaydedildi.

