İSKİ'den Beylikdüzü Atık Su İddialarına Yanıt

(İSTANBUL) İski'den " Beylikdüzü'nden Marmara Denizi'ne atık su akıtıldığı" iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, "İddia edildiği gibi tünelin savak hattından Marmara Denizi'ne herhangi bir atık su deşarjı bulunmamaktadır" denildi.

İSKİ, " Beylikdüzü'nden Marmara Denizi'ne atık su akıtıldığı" iddialarına karşılık yazılı bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın ve sosyal medya mecralarında Beylikdüzü'nden Marmara Denizi'ne atık su akıtıldığı iddiaları yer almıştır.

Haberlerde iddia edildiği gibi tünelin savak hattından Marmara Denizi'ne herhangi bir atık su deşarjı bulunmamaktadır. Haber görüntülerinde de herhangi bir atık su akışı olmadığı net olarak görülmektedir. Yoğun yağışlarda, drenaj ve yüzeysel suların atık su sistemine karışması sonucu sistemde debinin artması sebebi ile düşük kotta bulunan yerleşim yerlerinde su baskınlarını önlemek amacıyla kolektörler ve tünel şaftları üzerinde emniyet amaçlı savak hatları bulunmaktadır. Bu savaklar atık su sisteminin işletilmesi için gereklidir. Habere konu alan yer Kavaklı-Ambarlı atık su tüneline mansaplanan Marina Branşman Tüneli'nin başlangıç şaftıdır. Bu şafta batı sahil şeridi ve doğu sahil şeridinden gelen sahil kuşaklama kolektörleri mansaplanmıştır. Tünele mansaplanan atıksular Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ne gitmektedir.

Ayrıca şaftlarda temizlik ve kontrol çalışmaları periyodik olarak yapılmaktadır. Görüntülerde şaftın etrafının İdaremizce alınan güvenlik önlemleri kapsamında panellerle çevrili olduğu görülmektedir."