İSKİ'den Bakırköy'de Geçici Su Kesintisi Duyurusu

(İSTANBUL) – İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), çelik boru hatlarında yapılacak deprem güçlendirme çalışmaları nedeniyle Basınköy ve Şenlikköy'de geçici su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

İSKİ, Bakırköy ilçesindeki çelik boru isale hatlarının depreme dayanıklılığını artırmak amacıyla yapılacak esnek boru bağlantı parçaları montaj çalışması nedeniyle bazı bölgelerde geçici su kesintisi uygulanacağını açıkladı. Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bakırköy ilçesindeki çelik boru isale hatlarının depreme dayanıklılığını artırmak amacıyla esnek boru bağlantı parçaları montaj çalışması yapılacaktır. Bu sebeple 16 Ekim 2025 Perşembe günü 10.00 ile 22.00 saatleri arasında Bakırköy İlçesi Basınköy ve Şenlikköy Mahallelerine su verilemeyecektir."

İSKİ, çalışmanın tamamlanmasının ardından suyun belirtilen bölgelere kademeli olarak verileceğini belirterek, İstanbulluların tedbirli olmaları çağrısında bulundu.