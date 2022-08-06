İSKİ'den Alibeyköy deresi açıklaması

ALİBEYKÖY deresinde görülen balık ölümleriyle ilgili İSKİ'den açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İdaremiz, İstanbul'daki tüm derelerde olduğu gibi Alibeyköy Deresi'nde de periyodik temizliklerine devam etmektedir. 2022 yılı içerisinde derenin 4 farklı noktasında temizlik çalışması gerçekleştirilmiştir. Son çalışma ise 3 Ağustos tarihinde tamamlanmıştır. Öte yandan periyodik kontroller de devam etmekte olup ihtiyaç halinde yeni temizlik çalışmaları yapılacaktadır. Ayrıca dereden alınan numunelerin incelenmesi neticesinde suda herhangi bir endüstriyel kirliliğe rastlanmamış sudaki çözünmüş oksijen seviyesininde Yer Üstü Su Kalitesi Yönetmeliği limitlerine uygun olduğu gözlenmiştir" denildi