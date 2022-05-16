İSKİ'den Açıklama: 'Evsel Atıksu Arıtma Tesisimizin Denizi Kirlettiği İddiası Tümüyle Gerçek Dışıdır'

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ), Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Kınıklı Deresi'ne Silivri Değirmenköy Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden kimyasal atık su deşarjı yapıldığı iddiasıyla ilgili, "Deredeki kirliliğin kimyasal kirlilik olduğu net bir şekilde görülmekteyken denize deşarj noktasından 13,2 kilometre uzaklıkta bulunan ve kurumumuz tarafından işletilmekte olan evsel atık su arıtma tesisimizin denizi kirlettiği iddiasında bulunmak tümüyle gerçek dışıdır" açıklaması yaptı.

İski, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Kınıklı Deresi'nde yaşanan kirlilikle ilgili yazılı açıklama yaptı. Dün bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Kınıklı Deresi'ne İSKİ'nin Silivri Değirmenköy Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden kimyasal atık su deşarjı yapıldığı iddiasının gündeme getirildiği belirtilen açıklamada, şöyle dendi:

"Dün bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında Tekirdağ ili Marmaraereğlisi ilçesindeki Kınıklı Deresi'ne, İdaremiz Silivri Değirmenköy Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden kimyasal atık su deşarjı yapıldığı ve bu durumun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tespit edildiği iddiasına yer verilmiştir.

"TÜMÜYLE GERÇEK DIŞIDIR"

Öncelikle belirtmek isteriz ki bahse konu problem ile ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve İdaremiz personeli tarafından arıtma tesisimizden ve gerekli noktalardan numuneler alınmış, bu numunelere ait analizler henüz sonuçlandırılmamıştır. Böyle bir durum ortadayken, deredeki kirliliğin de kimyasal kirlilik olduğu net bir şekilde görülmekteyken denize deşarj noktasından 13,2 kilometre uzaklıkta bulunan ve Kurumumuz tarafından işletilmekte olan evsel atık su arıtma tesisimizin denizi kirlettiği iddiasında bulunmak tümüyle gerçek dışıdır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur!"