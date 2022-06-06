İSKİ'de görev değişimi - Haberler

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İSKİ'de görev değişimi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İSKİ'de görev değişimi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Raif Mermutlu'nun, 8 Ağustos 2022 tarihi itibariyle emeklilik nedeniyle İSKİ'den ayrılacağı belirtildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) Genel Müdürü Raif Mermutlu'nun, 8 Ağustos 2022 tarihi itibariyle emeklilik nedeniyle İski'den ayrılacağı belirtildi. Mermutlu'nun yerine genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Şafak Başa'nın vekaleten görevlendirildiği kaydedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "6 Eylül 2019 tarihinden itibaren İSKİ Genel Müdürlüğü görevini başarıyla yürüten Sayın Raif Mermutlu, 8 Ağustos 2022 tarihi itibariyle emeklilik nedeniyle İSKİ'den ayrılacak. İSKİ Genel Müdürlüğü görevine, halen kurumumuzda genel müdür yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sayın Şafak Başa vekaleten görevlendirilmiştir" denildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şafak Başa İSKİ Güncel Haberler

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