İski, Çevre Belediyelere Destek Vererek İçme Suyu Havzalarını Temizlemeye Başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İski, Çevre Belediyelere Destek Vererek İçme Suyu Havzalarını Temizlemeye Başladı

ANKA - Güncel
 - Güncelleme:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), ilçe belediyelerine destek vererek kente içme suyu sağlayan havzalarda temizlik çalışmalarına başladığını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ), ilçe belediyelerine destek vererek kente içme suyu sağlayan havzalarda temizlik çalışmalarına başladığını duyurdu.

İski, İstanbul'un içme suyu havzalarında temizlik çalışmalarına ilişkin bugün yazılı bir açıklama yaptı. Özellikle yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte İstanbul'a su sağlayan barajların etrafında yapılan piknikler sonrası bırakılan atıkların içme suyu havzalarının kirlenmesine sebep olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

" İski, ilçe belediyelerine yardımcı olmak ve İstanbul'un suyunu korumak amacıyla bu bölgelerde temizlik çalışmalarına başladı. Sazlıdere Barajı'nda başlayan çalışmalar, Büyükçekmece, Terkos, Ömerli ve Elmalı barajlarının havzalarında devam edecek."

İSTANBULLULARA "İÇME SUYU HAVZALARINI KİRLETMEYİN" ÇAĞRISI

Öte yandan İSKİ, İstanbullulara içme suyu havzalarını kirletmemeleri yönünde çağrıda bulundu. Barajların şehre su sağladığı ve havzaların temizliğinin önemli olduğu belirtilen açıklamada, vatandaşlardan baraj havzalarının kirletilmemesi konusunda hassas davranmaları istendi.

ANKA / Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İSKİ su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title