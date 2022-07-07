İski, Çevre Belediyelere Destek Vererek İçme Suyu Havzalarını Temizlemeye Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ), ilçe belediyelerine destek vererek kente içme suyu sağlayan havzalarda temizlik çalışmalarına başladığını duyurdu.

İski, İstanbul'un içme suyu havzalarında temizlik çalışmalarına ilişkin bugün yazılı bir açıklama yaptı. Özellikle yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte İstanbul'a su sağlayan barajların etrafında yapılan piknikler sonrası bırakılan atıkların içme suyu havzalarının kirlenmesine sebep olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

" İski, ilçe belediyelerine yardımcı olmak ve İstanbul'un suyunu korumak amacıyla bu bölgelerde temizlik çalışmalarına başladı. Sazlıdere Barajı'nda başlayan çalışmalar, Büyükçekmece, Terkos, Ömerli ve Elmalı barajlarının havzalarında devam edecek."

İSTANBULLULARA "İÇME SUYU HAVZALARINI KİRLETMEYİN" ÇAĞRISI

Öte yandan İSKİ, İstanbullulara içme suyu havzalarını kirletmemeleri yönünde çağrıda bulundu. Barajların şehre su sağladığı ve havzaların temizliğinin önemli olduğu belirtilen açıklamada, vatandaşlardan baraj havzalarının kirletilmemesi konusunda hassas davranmaları istendi.

ANKA / Güncel