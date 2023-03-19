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İskenedurun'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Güncel Haberler

İskenedurun'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde, acil yıkılacak binaların yıkımları ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde, acil yıkılacak binaların yıkımları ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Pazarcık ve Elibistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından ilçedeki enkazlarda ve binalarda başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Dumlupınar, Numune, Yunus Emre, Mustafa Kemal ve Çay mahallelerinde acil yıkılacak binaların yıkımı ile enkaz kaldırma işlemleri gerçekleştiriliyor.

Bina sakinlerinin de refakat edebildiği çalışmalar, çok sayıda iş makinesiyle 15 noktada yapılıyor.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş İskenderun Hatay Güncel Haberler

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