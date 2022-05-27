İskenderunsporlu futbolcular, şehit Bican Kapılay'ın mevlidine katıldı - Haberler

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İskenderunsporlu futbolcular, şehit Bican Kapılay'ın mevlidine katıldı

AA - Burak Milli - Güncel
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TFF 2. Lig'e yükselen İskenderunspor, Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 25 yaşında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay için düzenlenen mevlit programına katıldı.

TFF 2. Lig'e yükselen İskenderunspor, Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 25 yaşında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay için düzenlenen mevlit programına katıldı.

Şehit için 25 Mayıs'ta düzenlenen törene Ankara'da oynanan TFF 3. Lig 2. Grup play-off finali nedeniyle katılamayan İskenderunspor kulübü yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular, şampiyon olarak kupa ile kente döndü.

Şehidin Modern Evler Mahallesi'ndeki baba evine taziye ziyaretinde bulunan turuncu-mavililer, aile bireylerine başsağlığı diledi, buradaki mevlit programına katıldı ve şehit için dua etti.

AA / Burak Milli - Güncel

Türkiye Futbol Federasyonu Şehit Irak PKK Güncel Haberler

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