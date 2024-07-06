İskenderun'un düşman işgalinden kurtuluşu kutlanıyor
Hatay'ın İskenderun ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 86. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Zafer Yürüyüşü, gösteri uçuşları ve süvari birliklerinin girişi gibi etkinliklerle kutlamalar devam edecek.
Hatay'ın İskenderun ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 86. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Kutlamalar kapsamında düzenlenen "Zafer Yürüyüşü", mehteran eşliğinde meşalelerle Ulucami Caddesi'nde başladı. Anıt Alanı'nda son bulan yürüyüşe katılanlara çevredeki vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.
Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı bünyesindeki "Çelik Kanatlar"ın gösteri uçuşu, Anıt Alanı'nda toplanan kalabalık tarafından coşkuyla izlendi.
Buradaki gösteri sonrasında, süvari birliklerinin İskenderun'a girişi canlandırıldı.
Atatürk Bulvarı'na gelen birlik, vatandaşlardan büyük alkış aldı. Süvari birlik komutanı, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez'e Türk bayrağı ve şehrin temsili anahtarını teslim etti.
Etkinlik alanında konuşan Dönmez, İskenderun'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı.
Dönmez'in konuşmasının ardından Antakya Medeniyetler Korosu sahne aldı.
Kutlama kapsamındaki etkinlikler 3 gün sürecek.