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İskenderun Ticaret Borsası Genel Sekreteri 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

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İskenderun Ticaret Borsası Genel Sekreteri Engin Vayisoğlu, Anadolu Ajansı’nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında fotoğrafları inceledi ve çeşitli kategorilerde oy verdi.

İskenderun Ticaret Borsası Genel Sekreteri Engin Vayisoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vayisoğlu, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin 2024'te yurt içi ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Tayfun Coşkun'un "Uzaya uğurlarken" adlı fotoğrafına oy veren Vayisoğlu, "Spor" kategorisinde Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" başlıklı karesini seçti.

Vayisoğlu, bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Her şeye rağmen", "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Nurettin Boydak'ın "Hayat damarları" başlıklı eserlerini tercih etti.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında emeği geçenleri kutlayan Vayisoğlu, "Seçmekte zorlandım çünkü gerçekten çok büyük emek sarf edilmiş. Çok güzel fotoğraflar var." dedi.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
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