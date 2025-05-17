İskenderun Teknik Üniversitesi'nde Yeni Hizmet Binasının Temeli Atıldı

İskenderun Teknik Üniversitesi'nde Yeni Hizmet Binasının Temeli Atıldı
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İskenderun Teknik Üniversitesi'nde, teknik birimler hizmet binasının temeli düzenlenen bir törenle atıldı. Rektör Prof. Dr. Mehmet Duruel, binanın üniversitenin bilimsel ve teknolojik üretimine katkı sağlayacağını belirtti.

İskenderun Teknik Üniversitesi'nde (İSTE) teknik birimler hizmet binasının temeli düzenlenen törenle atıldı.

İSTE Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duruel, yerleşkede düzenlenen törende yaptığı konuşmada, mevcut rektörlük ve idari birimlerin bu binaya taşınacağını söyledi.

Yeni hizmet binasıyla daha etkin ve verimli bir çalışma ortamına kavuşacaklarını belirten Duruel, "Bu bina, üniversitemizin bilimsel üretiminin, teknolojik hamlelerinin, disiplinler arası işbirliklerinin, genç beyinlerin yaratıcılığıyla buluştuğu bir merkez olacak. Her tuğlasında bir vizyon, her katında bir hedef olacak." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel'in de katıldığı törende İl Müftüsü Mevlüt Topçu'nun duasıyla binanın temeline ilk harç döküldü.

Teknik birimler hizmet binasında 82 idari ofis, 3 toplantı salonu ve 10 atölyenin yer alacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
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