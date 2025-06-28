İskenderun Teknik Üniversitesi'nde Mezuniyet Coşkusu

İskenderun Teknik Üniversitesinde (İSTE) mezuniyet heyecanı yaşandı.

Üniversitenin yerleşkesinde gerçekleştirilen törende konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, üniversitelerin sadece bilgi veren değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk kazandıran kurumlar olduğunu söyledi.

Mezun öğrencilerin heyecanı, sevinci ve gururuna ortak olduklarını dile getiren Masatlı, "Mezun gençlerimiz, diplomalarının yanı sıra sabrın, emeğin ve öğrenmenin karşılığını alıyor. Üniversitelerimiz, ülkemizin bilim ve teknolojiye dayalı kalkınmasında önemli rol üstleniyor." dedi.

İSTE Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duruel de mezunları tebrik ederek, "Gençler, yalnızca meslek sahibi olmanız değil, aynı zamanda yaşadığınız topluma, ülkenize ve insanlığa anlamlı katkılar sunmanız önemli. Bilgiyi ve erdemi birbirinden ayırmadan yolunuza devam edin." diye konuştu.

Uluslararası öğrenciler adına konuşan Filistinli Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Youssef Alhafi ise "Ülkemde hala silah sesleri yankılanıyor ancak biz burada umutla mezun oluyoruz. Türkiye bizim için sadece bir eğitim yeri değil, aynı zamanda bir aile oldu." ifadelerini kullandı.

Üniversite birincisi Mustafa Bekar'ın mezuniyet kütüğüne plaket çaktığı törende, öğrenciler keplerini havaya atarak mezuniyet coşkusunu yaşadı.

Törene, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren de katıldı.