İskenderun semalarında leylek göçü izlendi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sonbahar mevsimi yaklaşırken sürüler halinde güneye doğru göç eden leyleklerin uçuşunu, vatandaşlar merakla izledi. Kuzeydeki üreme sahalarından daha sıcak olan güneye göçen leylek sürüleri, İskenderun semalarında süzülerek yol aldı. Binlerce leyleği havada görenler cep telefonu kameralarıyla kaydetmeye çalıştı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sonbahar mevsimi yaklaşırken sürüler halinde güneye doğru göç eden leyleklerin uçuşunu, vatandaşlar merakla izledi.
Sonbaharın yaklaşmasının habercisi olarak görülen kalabalık gruplar halinde uçan leyleklerin göçü, İskenderun semalarında görüldü.
Kuzeydeki üreme sahalarından daha sıcak olan güneye göçen leylek sürüleri, İskenderun semalarında süzülerek yol aldı.
Binlerce leyleği havada görenler cep telefonu kameralarıyla kaydetmeye çalıştı.