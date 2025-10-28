Haberler

İskenderun Sahil Şeridi Yenilendi, Törenle Hizmete Açılacak

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat depremleri sonrasında 80 santimetre çöken 3,5 kilometrelik sahil şeridi yenilendi. Proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla yarın açılacak.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat depremlerinin ardından 80 santimetre çöken 3,5 kilometrelik sahil şeridi yenilendi. Sahil, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yarın yapılacak törenle hizmete açılacak.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 3,5 kilometrelik İskenderun sahilinde 80 santimetre çökme yaşandı. Çökme nedeniyle sahilde her yağmurda ve gelgitte su basmaya başladı. Suların kıyıdaki ev ve iş yerlerine ulaşması nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tahkimat çalışması başlatıldı. Sahilin sosyal donatıları, doğal güzellikleri ile vatandaşların nefes alabileceği bir mekan olacağı, 303 bin metrekarelik alandaki çalışmaların tamamlanmasıyla Türkiye'de yapılmış en büyük çevre ve doğa koruma projelerinden biri olarak dikkat çekeceği bildirildi.

Farklı branşlarda spor alanlarının yanı sıra vatandaşların aileleriyle vakit geçirebileceği sosyal tesisler ile seyir terasının da arasında olduğu 18 sosyal donatının inşasının tamamlanmak üzere olduğu proje alanının, yüzde 50'sinden fazlasının da yeşil alan olacağı bildirildi. Projenin tamamlanan 303 bin metrekarelik alanı, yarın saat 14.30'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılacağı törenle hizmete açılacak.

