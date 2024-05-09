İskenderun Sahil Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Rehberlik Öğretmenlerine Tanıtıldı
Hatay'da bulunan İskenderun Sahil Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, rehberlik öğretmenlerine okulun hedeflerini ve eğitim kalitesini tanıttı. Okulun konferans salonunda düzenlenen toplantıda, İskenderun ve Belen ilçelerindeki ortaokullarda görev yapan rehberlik öğretmenleri ağırlandı. Okul müdürü Naciye Güneş, öğrencilere en iyi eğitimi sunmayı hedeflediklerini belirtti.
Hatay'da İskenderun Sahil Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, rehberlik öğretmenlerine tanıtıldı.
Okulun konferans salonunda düzenlenen toplantıda, İskenderun ve Belen ilçelerindeki ortaokullarda görev yapan rehberlik öğretmenleri ağırlandı.
Toplantıda konuşan okul müdürü Naciye Güneş, öğrencilere en iyi eğitimi sunmayı hedeflediklerini söyledi.
Konuşmanın ardından okulun tanıtım videosu gösterildi.