İskenderun Sahil Düzenleme Projesi Devam Ediyor

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde 80 santimetre çökme oluşan İskenderun sahilindeki "İskenderun Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi" devam ediyor.

Hatay Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Masatlı, İskenderun ilçesinde çalışmaların devam ettiği sahilde incelemelerde bulundu.

Proje kapsamında, geniş yürüyüş yolları, bisiklet parkurları, çocuk oyun alanları, spor sahaları, sosyal tesisler, modern peyzaj uygulamaları ve dinlenme alanlarıyla İskenderun sahili her yaştan vatandaşın buluşma noktası haline getirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Masatlı, projeyle İskenderun'un sosyal yaşamının canlanacağını, vatandaşların denizle iç içe, konforlu ve estetik bir yaşam alanına kavuşacağını kaydetti.