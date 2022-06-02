İskenderun körfezi toz bulutlarının etkisine girdi - Haberler

İskenderun körfezi toz bulutlarının etkisine girdi
İhlas Haber Ajansı - Ahmet Seher - Güncel
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İskenderun körfezi toz bulutlarının etkisine girdi İskenderun körfezi toz bulutlarının etkisine girdi Hatay'ın İskenderun ilçesi Suriye üzerinden gelen toz bulutlarının etkisi altına girdi.
İskenderun körfezi toz bulutlarının etkisine girdi
HATAY - İskenderun körfezi toz bulutlarının etkisine girdi
Hatay'ın İskenderun ilçesi Suriye üzerinden gelen toz bulutlarının etkisi altına girdi.
öğleden sonra başlayan toz bulutu havanın kırmızımsı renkte kararmasına neden olurken İskenderun merkezde ve körfezde etkisini artırıyor.
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Seher - Güncel