İskenderun Kaymakamlığı, usulsüz yıkım yapan firmaya soruşturma başlattı

İskenderun Kaymakamlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören bir binayı usulsüz yıkan firma hakkında soruşturma başlattığını duyurdu. Yıkım işlemlerinin denetim ve kontrolünden sorumlu müşavir firma elemanlarına da sorumluluk bölgesinden el çektirildi.

İskenderun Kaymakamlığı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hasar bir binayı usulsüz yıkan firma hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kaymakamlık, depremlerde hasar gören Atatürk İlkokulu karşısındaki binanın yıkımıyla ilgili kamuoyuna yansıyan görüntülere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, konuyla idari soruşturma başlatıldığı, yıkım işlemlerinin denetim ve kontrolünden sorumlu müşavir firma elemanlarına da sorumluluk bölgesinden el çektirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Olayda kusur ya da ihmali bulunan kamu görevlileri hakkında da idari soruşturmaya müteakip gerekli işlemler yapılacaktır. Benzer görüntülerin bir daha yaşanmaması adına müşavir firma ve konunun diğer muhatapları tarafımızca uyarılmıştır."