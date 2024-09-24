İskenderun Kaymakamı Demiryürek' e Veda Töreni

İSKENDERUN Kaymakamı olarak görev yaparken Kırşehir Valisi olarak atanan Murat Sefa Demiryürek' ilceye veda etti. Vali Demiryürek, deprem gecesini ilk kez kameralar karşısında anlattığını belirterek, "11 il 113 ilçeden biri olan İskenderun'da 359 bina yerle bir olmuştu. Bu binaların hepsine aynı anda müdahale etmek gibi bir kabusun içerisindeydik. Can pazarı yaşanıyordu" dedi.

İskenderun Kaymakamlığı önünde düzenlenen veda törenine, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, ilçe kaymakamları, askeri erkan, belediye başkanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri, mahalle muhtarları, bölgenin kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Vali Demiryürek'i eşi Serpil ve oğlu Mete Kaan Demiryürek de yalnız bırakmadı. Vali Murat Sefa Demiryürek, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde yaşadığı günü ve süreci ilk kez kameralar karşısında anlattığını belirterek, hazırladığı sinevizyonu izletti. Depremin ilk dakikalarında polis telsizine yansıyan anonsları dinlettiren Demiryürek, konuşmasına başlarken gözleri doldu. Davetliler ise alkışlarla Vali Demiryürek'i destekledi. Vali Demiryürek, ailesiyle birlikte 5 Şubat günü Amanosların zirvesinde kar eğlencesini yaşarken sabahında büyük felaketi yaşadıklarını şöyle anlattı:

"İskenderun'a 'neler yapabilirimi' hayal ederken o felaketi yaşadık. Çok şükür biz evden sağ salim çıktık. Görevli polisimizin kullandığı bir araçla Kaymakamlığa intikal ettik . Kaymakamlığın önünde durumu ve vahametin büyüklüğünü anlamaya çalıştık. Hiçbiriyle muhabere etmeden saat 05.15 itibarıyla ilçenin kaymakamlığının önünde kurumlar hepsi buradaydı" dedi.

'ÖLÜ SAYISI HER DAKİKA ARTIYORDU'

Vali Demiryürek, devleti harekete geçirecek bütün unsurların kaymakamlık önünde bir araya gelmesinin ardından gelen anonslardan büyük bir felaketin içerisinde olunduğunu görmeye başladıklarını belirterek, "Korkunç bir şeyin içerisindeyiz. Emniyetin telsizinden kayıt tutulmaya çalışılıyor. Ölü sayısı her dakika artıyor, hastane çökmüş. Mustafa Kemal Mahallesi'nde çok sayıda yıkım var. Bir yandan da yağmur var. Ben kameralar önünde o geceyi ilk defa anlatıyorum. Çadır içinde iş makinası bulmaya çalışıyoruz. Telefonlar bazen çekiyor bazen çekmiyor. Ben daha onları aramadan bütün sanayi işletmelerimiz bir şekilde bana ulaştılar, emrinizdeyiz iş makinamızla her şeyimizle dediler" diye konuştu.

'İKİNCİ FELAKETTE İNSANLARIMIZI KAYBETTİK'

Olayın vahameti karşısında bir şeyler yapma mücadelesi verirken ikinci bir büyük felaketin yaşandığına dikkat çeken Demiryürek, şöyle dedi:

"O felaketin bir etkisi oldu binalar oturma yaptı. Enkazlar da yaşam boşluklarında olan insanlarımızı maalesef o zaman kaybettik. Ailem ile ilgili ben bilinçaltımdan şöyle ötelemişim kötü bir şey olsa haberim olurdu diye hiçbirini aramadım. Bu arada başka yerlerden yardıma gelmeye başlandı. Hep beraber ne yapabiliriz derdindeyiz. Ama belli oldu ki burası yetmeyecek hemen üniversiteye geçecek kriz merkezini oraya oluşturduk. 11 il 113 ilçeden biri olan sadece İskenderun'da 359 bina yerle bir olmuştu. Bu binaların hepsine aynı anda müdahale etmek gibi bir kabusun içerisinde yedik. O günlerden bugünlere aldığımız yolu düşününce şükürler olsun. Kaybettiğimiz insanlarımız var onlar için hakikaten büyük bir üzüntü içerisindeyim. O duygu çok çok zor bir süreçti. Evini kaybedenler var, iş yerlerini kaybedenler var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kimsenin şüphesi olmasın çok büyük bir devlettir. Bunların hepsi yerine gelir, evleri de yapar iş yerini de. Yerine getiremeyeceğimiz tek şey kaybettiğimiz vatandaşlarımızdır. "

HATAY-KIRŞEHİR VALİLİĞİ'NE ATANAN DEMİRYÜREK'E VEDA TÖRENİ-M

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),