İskenderun Jandarması Anaokulu Öğrencilerini Ağırladı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde jandarma ekipleri, 186. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde anaokulu öğrencilerini ağırladı. Etkinlikte yapılan çalışmaları tanıtan ekipler, zeybek gösterisi düzenleyerek çocuklara pasta ve çeşitli hediyeler sundu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, jandarma ekipleri 186. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında anaokulu öğrencilerini ağırladı.

Naciye Suna Oktay Anaokulu öğrencilerini ağırlayan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan çalışmaları anlattı.

Zeybek gösterisinin de yer aldığı etkinlikte, pasta kesildi ve çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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