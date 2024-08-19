İskenderun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Down Sendromlu Çocuklara Yüzme Eğitimi Veriyor

İSKENDERUN Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Down sendromlu özel çocukları yüzme eğitimi veriyor.

İskenderun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Proje sorumlusu Elif Uğur, yaz dönemi boyunca çocukların yüzme kurslarına katıldığını, kursların özel çocukları da kapsadığını söyledi. Özel çocuklarla diğer çocuklar arasında kaynaşmanın sağlandığına da değinen Elif Uğur, yüzme havuzlarında yürütülen programda, özel çocukların diğer çocuklarla birlikte eğitim alacak şekilde gruplara dahil edildiklerini belirtti.

Ayrıca, gerek duyulması halinde antrenörler eşliğinde özel olarak ayrı antrenmanlar yapıldığını ifade eden Uğur, "Özel çocukların havuz ortamında mutlu olduklarını, ilerleme kaydettiklerini ve sosyalleştiklerini gözlemliyoruz. Bu programın sadece yaz dönemine özgü olmadığını, yıl boyunca devam ederek çocukların gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefledik" dedi.

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),