İskenderun Devlet Hastanesi'nin ek binasında arama kurtarma ekipleri çalışıyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerden zarar gören hastane ek binasında arama kurtarma çalışması sürüyor.

İskenderun Devlet Hastanesi'nin, Dumlupınar Mahallesi'nde çöken ek binasında ANDA Arama Kurtarma ekipleri ve inşaat firmalarının personeli çalışma yürütüyor.

İş makineleriyle çalışan ekipler, yoğun bakım, fizik tedavi, poliklinik hizmetleri ve bazı idari birimlerin olduğu binadakilere ulaşma mücadelesi veriyor.

Bazı vatandaşlar ise yakınlarından haber almak için çevrede bekleyişine devam ediyor.

Hastanenin ek binasındaki arama kurtarma çalışmalarında aralarında bir çiftin de bulunduğu hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanları kurtarılmıştı.